Забруднення земельної ділянки свинофермою на Харківщині: розпочато кримінальне провадження (фото)

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом забруднення земель, що створює небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля (ч. 1 ст. 239 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Едуарда Миргородського, встановлено, що на території Петропавлівської сільської ради Куп’янського району знаходиться сільськогосподарський виробничий кооператив з виробництва яловичини, який функціонує з 1997 року.



Досудовим розслідуванням встановлено, що на місці підприємства розташована свиноферма, яка тривалий час здійснює забруднення земель відходами, утвореними в результаті їх життєдіяльності, які є шкідливими для життя, здоров’я людей та довкілля.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп’янського районного відділу поліції.

Наразі слідчі дії тривають. Встановлюються особи, причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури