Переплата ₴240 тис. за двері та вікна для багатоповерхівки – повідомлено про підозру посадовцю Подільської РДА

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику управління житлово-комунального господарства Подільської РДА (ч. 4 ст. 191 КК України).

Встановлено, що у листопаді 2023 року між управлінням житлово-комунального господарства Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та підрядною організацією укладено договір на заміну вікон та дверей у житловому будинку по вулиці Мостицька у Подільському районі міста Києва.

Згідно з висновком товарознавчої експертизи, ринкова вартість металопластикових вікон та дверей завищена на 240 тис. гривень.

Пресслужба Київської міської прокуратури