Переплата ₴600 тис. за асфальтобенну суміш – повідомлено про підозру посадовиці КП «ШЕУ Святошинського району»

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомлено про підозру керівниці відділу КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» у неналежному виконанні своїх службових обов‘язків, що спричинило збитки на понад 600 тис. гривень (ч. 2 ст. 367 КК України).

Встановлено, що в листопаді 2023 КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» та приватна організація уклали договір на поставку асфальтобетонної суміші на суму понад 4 млн грн.

За даними слідства, посадовицею при розробленні та затвердженні тендерної документації не було належним чином організовано вивчення середньо ринкових цін на відповідні товари, що призвело до закупівлі суміші за завищеною ціною.

Проведеними експертизами встановлено завищення вартості асфальтобетонної суміші на суму понад 600 тис. гривень.

Пресслужба Київської міської прокуратури