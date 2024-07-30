Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві жителя Одеського району

Зловмисник кинувся з кулаками на незнайомця після того, як останній в магазині попросив його вгамуватися і не ображати касирку. Правопорушнику повідомлено про підозру. За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Кілька днів тому до поліції надійшло повідомлення від жителя багатоквартирного будинку одного з сіл Фонтанської громади про те, що він виявив свого сусіда за місцем його мешкання без ознак життя.

Виїхавши за адресою, вказаною заявником, слідчо-оперативна група виявила на тілі небіжчика тілесні ушкодження. Попередньо, чоловік помер від черепно-мозкової травми, перелому кісток черепа, кроволиву. Точну ж причину встановлять судово-медичні експерти.

Надалі слідчі оперативно встановили, що напередодні ввечері 41-річний потерпілий, стоячи в черзі на касі в одному з місцевих супермаркетів, заступився за продавчиню, з якою вступив у суперечку нетверезий покупець. Останній з жінки переключив увагу на чоловіка, і вони вийшли на вулицю, де словесна перепалка переросла в сутичку. Нетверезий громадянин вдарив незнайомця кулаком в обличчя, від чого той упав і вдарився головою об асфальт.

Зловмисник з місця події втік, а потерпілий, відмовившись від допомоги перехожих, попрямував додому, де наступного дня його без ознак життя й виявив сусід.

Оперативники за лічені години встановили правопорушника та затримали його в Одесі, де він проживав. Ним виявився 26-річний містянин, який їздив на роботу у село, в якому побив чоловіка.

«На підставі зібраних доказів ми під процесуальним керівництвом Доброславської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Підозрюваного ми затримали в процесуальному порядку, наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Слідство триває», – повідомив начальник відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 Євген Орлов.

Одеське районне управління поліції № 2