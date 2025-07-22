Переплата ₴71 тис. за паливо для ліцею на Вінниччині: угоду визнано недійсною

Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду скасовано рішення Господарського суду Вінницької області та ухвалено нове рішення, яким задоволено позовну заяву Могилів-Подільської окружної прокуратури про визнання недійсною додаткової угоди до договору про закупівлю паливних брикетів та стягнення надмірно сплачених коштів.

Йдеться про договір між комунальним закладом «Мурованокуриловецький спортивний ліцей» Вінницької обласної Ради та фізичною особою-підприємцем, укладений у 2023 році про закупівлю паливних брикетів для освітнього закладу.

Надалі, у порушення норм закону, сторони уклали додаткову угоду, якою підвищили ціну на паливні брикети. Внаслідок цього з місцевого бюджету постачальнику було додатково сплачено 71,5 тис. грн.

Представляючи інтереси держави в сфері охорони дитинства, прокуратура в судовому порядку ініціювала стягнення з постачальника надмірно сплачених коштів.

Оскільки рішенням суду першої інстанції прокуратурі відмовлено у задоволенні її позовних вимог, прокуратура оскаржила його в апеляції, яка підтримала позицію прокурорів.

На сьогодні рішення суду набуло законної сили, відтак контролюватиметься його реальне виконання.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури