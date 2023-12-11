Інтерпол: торгівля людьми з метою кібершахрайства стає більш загрозливою

Інтерпол заявив, що його перша операція, спрямована на кібершахрайство, спричинене торгівлею людьми, показала, що кримінальна індустрія стає глобальною, поширюючись за межі свого походження в Південно-Східній Азії, а центри шахрайства з’являються аж до Латинської Америки.

Глобальний поліційний координаційний орган повідомив, що правоохоронні органи з понад 20 країн у жовтні провели перевірки в сотнях гарячих точок торгівлі та контрабанди, багато з яких, як відомо, використовуються для торгівлі жертвами для вчинення онлайн-шахрайства «у промислових масштабах, терплячи при цьому жорстоке фізичне насильство».

Скоординована операція, яка призвела до сотень арештів, продемонструвала «розширення географічного охоплення» злочину, зазначає агентство, наводячи приклади, включаючи малайзійців, заманених до Перу обіцянками високооплачуваної роботи, і громадян Уганди, вивезених до Дубаю, а потім до Таїланду та М’янми. де їх тримали під озброєною охороною і вчили шахраювати банки.

Попри те, що більшість випадків все ще знаходиться в Південно-Східній Азії, Розмарі Налубега, помічник директора відділу вразливих спільнот Інтерполу, сказала в заяві, що «цей спосіб дії поширюється, жертви надходять з інших континентів, а нові центри шахрайства з’являються навіть у Латинській Америці».

Це явище виникло в Південно-Східній Азії, де, за словами Організації Об’єднаних Націй, сотні тисяч людей стали жертвами торгівлі злочинними угрупованнями та змушені працювати в центрах шахрайства та інших незаконних онлайн-операціях, які з’явилися в останні роки.

За даними ООН, центри шахрайства, що швидко розвиваються, щороку приносять мільярди доларів США.

Розслідування Reuters минулого місяця детально описало виникнення злочину та його фінансування, вивчивши, як крипторахунок, зареєстрований на ім’я громадянина Китаю в Таїланді, отримав мільйони доларів із криптогаманця, який, як стверджує американська фірма з аналізу блокчейну, був пов’язаний із шахрайством. . Жертвами одного був громадянин США. // Дмитро Сизов, internetua.com