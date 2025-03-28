Переплата ₴800 тис. за асфальтобетонну суміш – повідомлено про підозру посадовиці КП ШЕУ Святошинського району

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва жінці повідомлено про підозру у неналежному виконанні своїх службових обов‘язків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Встановлено, що у вересні 2022 році КП ШЕУ Святошинського району м. Києва та приватна організація уклали договір на постачання асфальтобетонної суміші на суму понад 5 млн гривень. Експертизами встановлено завищення вартості цієї суміші на суму понад 800 тис. гривень.

За даними слідства, посадовиця, яка є особою, уповноваженої на проведення закупівлі, при розробленні та затвердженні тендерної документації належним чином не організувала вивчення цін на ринку, що призвело до поставлення асфальтобетонної суміші за завищеною ціною.

Пресслужба Київської міської прокуратури