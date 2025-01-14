Переплата майже ₴1,3 млн. за комп’ютерне обладнання – судитимуть екскерівницю відділу КП «Інформатика» КМДА

Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишньої начальниці відділу тендерних закупівель КП «Інформатика» КМДА за обвинуваченням у службовій недбалості, внаслідок якої за бюджетні гроші придбали комп’ютерне обладнання за завищеними цінами (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, колишня начальниця відділу КП «Інформатика», яка була уповноваженою особою з публічних закупівель, не забезпечила проведення аналізу цін на ринку на комп’ютерне обладнання, яке збирались закуповувати.

Наприкінці грудня 2022 року КП «Інформатика» закупило обладнання на понад 3 млн гривень.

Висновками експертиз, проведених під час досудового розслідування, встановлено, що вартість окремих комплектуючих завищена на майже 1,3 млн гривень. Таким чином бюджету міста завдано збитків на цю суму.

Пресслужба Київської міської прокуратури