Онлайн-перевірки авто не існує! Не дайте шахраям ошукати вас під час купівлі автомобіля

У мережі можна натрапити на «продавців», які пропонують авто за вигідною ціною, надсилають «скани документів» та навіть посилання на фейкові сайти з нібито перевіркою авто за всіма реєстрами. Така «онлайн-перевірка» — не більше ніж пастка.

❌ Жоден PDF із печаткою не гарантує достовірності.

❌ Відкрите онлайн-середовище не дає повної інформації про арешти, застави чи обмеження.
Єдиний надійний спосіб — звернутися до сервісного центру МВС. Тут ви отримаєте:
⁠⁠ 🔹 офіційні дані з державних реєстрів;
⁠⁠ 🔹 перевірку VIN-коду;
⁠⁠ 🔹 підтвердження відсутності арештів чи кредитів;
⁠⁠ 🔹 можливість провести експертне дослідження;
🔹 законну перереєстрацію авто на себе.
Пам’ятайте: офіційні онлайн-ресурси сервісних центрів МВС завжди мають домен gov.ua або синю галочку в соцмережах.
Купуєте авто? Перевіряйте його легально та безпечно в Головний сервісний центр МВС.
Детальніше читайте за посиланням.
Якщо ви стали жертвою кіберзлочину або помітили ознаки шахрайства в інтернеті – подайте електронне звернення до кіберполіції за посиланням.

 

