Онлайн-перевірки авто не існує! Не дайте шахраям ошукати вас під час купівлі автомобіля
Published
У мережі можна натрапити на «продавців», які пропонують авто за вигідною ціною, надсилають «скани документів» та навіть посилання на фейкові сайти з нібито перевіркою авто за всіма реєстрами. Така «онлайн-перевірка» — не більше ніж пастка.
Жоден PDF із печаткою не гарантує достовірності.
Відкрите онлайн-середовище не дає повної інформації про арешти, застави чи обмеження.
Єдиний надійний спосіб — звернутися до сервісного центру МВС. Тут ви отримаєте:
офіційні дані з державних реєстрів;
перевірку VIN-коду;
підтвердження відсутності арештів чи кредитів;
можливість провести експертне дослідження;
законну перереєстрацію авто на себе.
Пам’ятайте: офіційні онлайн-ресурси сервісних центрів МВС завжди мають домен gov.ua або синю галочку в соцмережах.
Купуєте авто? Перевіряйте його легально та безпечно в Головний сервісний центр МВС.