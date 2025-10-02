Онлайн-перевірки авто не існує! Не дайте шахраям ошукати вас під час купівлі автомобіля

У мережі можна натрапити на «продавців», які пропонують авто за вигідною ціною, надсилають «скани документів» та навіть посилання на фейкові сайти з нібито перевіркою авто за всіма реєстрами. Така «онлайн-перевірка» — не більше ніж пастка.



Жоден PDF із печаткою не гарантує достовірності.

Відкрите онлайн-середовище не дає повної інформації про арешти, застави чи обмеження.

Єдиний надійний спосіб — звернутися до сервісного центру МВС. Тут ви отримаєте: ⁠⁠офіційні дані з державних реєстрів; ⁠⁠перевірку VIN-коду; ⁠⁠підтвердження відсутності арештів чи кредитів; ⁠⁠можливість провести експертне дослідження; законну перереєстрацію авто на себе.

gov.ua Пам’ятайте: офіційні онлайн-ресурси сервісних центрів МВС завжди мають доменабо синю галочку в соцмережах.

Купуєте авто? Перевіряйте його легально та безпечно в Головний сервісний центр МВС.

Детальніше читайте за посиланням