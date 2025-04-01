Переплата за пересувну насосну установку майже ₴14 млн. – повідомлено про підозру посадовцю АТ «Укртранснафта»

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру одному з керівників АТ «Укртранснафта» у службовій недбалості під час закупівлі пересувної насосної установки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Встановлено, що у травні 2022 року посадовець АТ «Укртранснафта» до службових обов’язків якого зокрема входив контроль за організацією закупівель, без проведення реального моніторингу цін, обмежившись запитами про надання цінових пропозицій трьом пов’язаним між собою підприємствам, затвердив висновок за результатами розгляду їхніх комерційних пропозицій про закупівлю пересувної насосної установки за майже 17 млн гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що підприємець, у якого АТ «Укртранснафта» придбало цю установку, за місяць до угоди купив її за 3 млн гривень.

Проведеними експертизами встановлено, що ринкова вартість пересувної насосної установки завищена на майже 14 млн гривень.

Пресслужба Київської міської прокуратури