До АРМА передано бізнес-активи громадянина РФ, які знаходяться у курортному Трускавці, а також у Києві та Запоріжжі

За клопотаннями прокурорів Львівської обласної прокуратури арештовано та передано в управління АРМА корпоративні права і майно суб’єкта господарювання. Їх кінцевим бенефіціаром є громадянин рф. Вартість переданих активів складає майже 5 млн грн.

У власності громадянина держави-агресора перебувають підприємства та майнові комплекси на території курортного Трускавця (Львівська область) та в АР Крим.

Встановлено, що у 2016 році його готель на окупованому півострові надавав свої послуги щодо проживання воєнізованим формуванням рф. На сьогоднішній день він продовжує здійснювати свою діяльність, сплачуючи податки країні-окупанту.

За ухвалою слідчого судді, на корпоративні права на два товариства накладено арешт та передано в АРМА.

Раніше на корпоративні права на готель у Трускавці, якими володіє фігурант, було накладено арешт. Вартість цих активів близько 6 млн грн.

Загалом арештовано бізнес-активи фігуранта на майже 11 млн грн.

Досудове розслідування за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України здійснюють слідчі Управління СБУ у Львівській області (ст. 110-2 КК України).

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури