Перетин держкордону за підробленими актами про батьківство – на Буковині судитимуть жителя Кривого Рогу

За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури передано до суду обвинувальний акт щодо жителя Кривого Рогу, який підробив, та при спробі перетину держкордону, пред’явив підроблені акти про народження його трьох малолітніх дітей (ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, щоб перетнути держкордон, 24-річний чоловік роздобув підроблені акти про народження трьох його малолітніх дітей, видані у Франції. 18 червня 2022 року, при спробі покинути територію України через МПП «Порубне» у Чернівецькій області, був викритий прикордонниками.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька окружна прокуратура