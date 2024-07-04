Повідомлено про підозру 70-річному киянину, який стріляв у сусіда під час конфлікту

Фігуранту заважав шум з квартири поруч в пізній час доби, тому після декількох зауважень порушник дістав пістолет та кілька разів вистрілив у сусіда. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

До чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що в квартирі невідомий спричинив тілесні ушкодження сусіду. За викликом на місце скоєння злочину виїхала слідчо-оперативна група та працівники відділу кримінальної поліції територіального підрозділу.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 44-річний потерпілий відпочивав в шумній компанії пізно ввечері, через що його 70-річний сусід зробив йому зауваження, одразу зателефонувавши до поліції. Втім, вже за декілька хвилин між чоловіками розпочалась сварка, у ході якої пенсіонер здійснив близько чотирьох прицільних пострілів з пістолету в область грудної клітини та живота порушника спокою.

Відтак, слідчі затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за погодженням із Подільською окружною прокуратурою міста Києва повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Також у фігуранта вилучено знаряддя злочину – флобер, гільзи та набої до нього. На час слідства зловмисник перебуватиме під домашнім арештом, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва