Перевозив психотрпи на суму понад ₴10 мільйонів: прикарпатські поліцейські затримали наркодилера

Близько 3 кг особливо небезпечної психотропної речовини «Альфа-PVP» виявили та вилучили правоохоронці Івано-Франківщини у мешканця Миколаєва. Вартість вилученого на «чорному ринку» становить понад 10 мільйонів гривень. Слідчі затримали фігуранта в процесуальному порядку. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

21 березня, на Тлумаччині, під час несення служби на блокпості поліцейські, співробітники СБУ спільно з представниками територіальної оборони для проведення перевірки зупинили автомобіль BМW, яким керував 30-річний мешканець Миколаєва. Водій помітно нервував та підозріло себе поводив. І недарма, бо в ході огляду автомобіля поліцейські в салоні біля пасажирського сидіння виявили речовину, зовні схожу на особливо небезпечну психотропну речовину «Альфа-PVP». Заборонені речовини чоловік перевозив в упаковках від соку.

Для документування злочину на місце події виїхала слідчо-оперативна група, оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю в Івано-Франківській області.

https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/perevoziv-psixotropnu-rechovinu-na-ponad-10-miljoniv-griven-prikarpatski-policzejski-zatrimali-narkodilera/

Все вилучене скеровано для проведення експертних досліджень.

Фігуранта затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому підозри за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Івано-Франківська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини