Поліцейські затримали чоловіка, який незаконно переробляв вогнепальну зброю (відео)

У результаті кропіткої та професійної роботи волинські оперативники встановили, що лише з початку року мешканець одного з районів області здійснив незаконне втручання до понад ста одиниць вогнепальної зброї. «Клієнтами» фігуранта були мешканці з усієї країни.

Документували зловмисника протягом кількох місяців. За цей час оперативники встановили, спільників, хто і звідки робить замовлення у порушника, як налагоджена система його протиправної діяльності.

29 липня поліцейські належним чином задокументували черговий факт втручання у заводську конструкцію нарізної зброї.

Після цього працівники управління карного розшуку разом зі слідчими слідчого управління та ротою поліції особливого призначення ГУНП у Волинській області провели обшуки за місцем проживання фігуранта та безпосередньо у його майстерні.

Під час обшуку виявили заготовки та деталі до вогнепальної зброї, «глушники» (як готові, так і деталі до них), понад 80 набоїв різних калібрів до нарізної зброї, уже перероблену зброю, готову до відправки, та інше. Загалом, сьогодні виявили та вилучили три одиниці нарізної зброї та одну гладкоствольну рушницю з ознаками переробки. Слідчі дії тривають.

Нині він затриманий в порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України, вирішують питання про оголошення підозри за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.1 ст. 263-1 (Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї) Кримінального Кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі від 3 до 7 років.

Сектор комунікації поліції Волинської області