Петиція з вимогою санкцій для Портнова набрала необхідні 25 тис. голосів
Тепер петицію про санкції проти Портнова має розглянути уряд
Петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом застосувати санкції РНБО проти ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова зібрала необхідні 25 тисяч підписів. Про це свідчать дані на сайті Кабміну.
Авторкою петиції є керівниця відділу розслідувань Hromadske.ua Ярослава Вольвач.
Що відомо про Портнова
Громадська ініціатива «Голка» нагадує, що Андрій Портнов за часів Віктора Януковича лобіював та підтримував чинний закон «Про адвокатуру». Адвокатура є частиною системи правосуддя і від цієї спільноти залежить якість роботи трьох гілок влади – судової, виконавчої та законодавчої.
Саме цей закон запровадив монополію Національної асоціації адвокатів України: всі адвокати мають бути членами цієї Асоціації. Організацію з того часу незмінно очолює соратниця Віктора Медведчука – Лідія Ізовітова.
Проте, попри вимогу у звіті Єврокомісії профільний комітет Верховної Ради, який очолює Денис Маслов («Слуга народу») за всі шість років роботи парламенту так і не демонополізував адвокатуру.
Керівництво Асоціації неодноразово тисло на тих адвокатів, які пішли служити в ЗСУ, вибачалося перед суддями за дії адвокатів майданівців, не реагувало належним чином на дії частини адвокатів, які залишилися на тимчасово окупованих територіях і брали участь у тортурах. // ГлавкомTweet