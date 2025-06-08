У Мюнхені застрелили жінку, яка з ножем накинулась на перехожих

У Мюнхені жінка з ножем поранила кількох перехожих, після чого загинула під час затримання.

Про це повідомляє Spiegel, пише “Європейська правда”.

Інцидент стався у суботу на галявині Терезенвізе у центральній частині Мюнхена, що часто використовується для масових заходів – у тому числі Октоберфесту. 30-річна жінка напала з ножем на перехожих і поранила кількох.

Поліція під час затримання відкрила вогонь. Нападниця померла у лікарні від отриманих поранень.

Наскільки відомо на цей час, жінка спершу напала на перехожого на Вестендсштрасе, після чого перемістилася до Шмантгалегхохе і там завдала поранень іншій жінці. Поліцейські спершу намагались наблизитись до неї без застосування сили, але жінка продовжувала розмахувати ножем.

Чи була нападниця знайомою з пораненими, невідомо. Інших деталей про неї не повідомляють.