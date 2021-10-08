Під час аудиту державного конярства виявили порушення на ₴3 млрд.

Порушення призвели до збитків на суму 225 млн грн.

Про це йдеться у звіті аудиторів про перевірку діяльності Конярства за період 2017-2020 роки, інформує “Марлін”.

Аудитори встановили, що поголів’я коней за вказаний період зменшилось з 1858 до 1692, а підприємство працювало нерентабельно із накопиченням боргових зобов’язань.

Філії Конярства у 1,5-2 рази занижували обсяги сільськогосподарської продукції та ціни на неї, керівники не дотримувались положень контрактів. Разом це призвело до недоотримання Конярством доходів на суму майже 600 млн грн, повідомляється у звіті.

“Контрольними заходами встановлено факти незабезпечення належного зберігання майна, що призвело до його недостач на суму 3,2 млн грн, а через неналежний рівень претензійно-позовної роботи щодо стягнення із контрагентів боргів та недоліки ведення бухгалтерського обліку Підприємством втрачено можливість отримати належних йому доходів на суму понад 56 млн грн”, – зазначають аудитори.

Проблеми на підприємстві виявляють не вперше. У 2018 році аудитори зафіксували втрату підприємством 43 млн грн і вилучення 2 тис гектарів господарських угідь.

Після останньої перевірки аудитори дійшли висновку, що розвиток конярство сприятиме “вирішенню важливих виробничих, економічних і соціальних питань країни”.

З липня 2020 року в.о. директора підприємства був призначений Євген Веретюк.

ДП “Конярство України” утворено у 2010 році з метою реалізації державної кінної політики та популяризації місцевих порід коней. Входить до сфери управління Міністерства економіки України. // Діло