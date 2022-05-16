Під час конфлікту 65-річний житель Сум поранив 30-річного чоловіка пострілом із рушниці

Як так сталось, що конфлікт призвів до вогнепального поранення, нині з’ясовують слідчі.

Інформація про конфлікт із застосуванням зброї надійшла учора до Сумського районного управління поліції близько 22 години. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група поліції.

На місці інциденту правоохоронці виявили учасників конфлікту та задокументували кримінальне правопорушення. Постраждалого з вогнепальним пораненням каретою швидкої ушпиталили до міської лікарні.

Рушницю, з якої імовірно був зроблений постріл, вилучено та спрямовано на експертизу.

Зловмисника поліцейські затримали на місці події у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції готують фігурантові підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області