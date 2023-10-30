Під час розпиття алкогольних напоїв 26-річний оболтус побив до смерті собутильника, а тіло закопав у лісосмузі

Під час розпиття алкогольних напоїв зловмисник наніс потерпілому тілесні ушкодження, внаслідок яких останній помер. Чоловік затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За вчинений злочин йому загрожує до 15 років за ґратами.

До поліції надійшла заява від жительки одного з сіл Погребищенської територіальної громади Вінницької області про те, що зранку 23 жовтня її 42-річний син пішов пасти худобу та не повернувся.

Поліцейські встановили, що чоловік у день зникнення разом з іншими знайомими перебував у гостях односельця, де розпивали спиртні напої. Під час застілля між чоловіками виникла суперечка, а потім і бійка, в ході якої зловмисник побив потерпілого до втрати свідомості.

Непритомного чоловіка фігурант переніс до іншої кімнати, а сам продовжив випивати. Вранці зловмисник побачив потерпілого вже без ознак життя, тому витяг його тіло з будинку та сховав у кущах. Згодом запропонував домовласнику переховати труп. У сусіда вони взяли коня, завантажили тіло на віз й відвезли до лісопосадки, де закопали.

Проведеними слідчо-оперативними заходами працівники відділу поліції № 4 Вінницького РУП спільно з оперативниками Управління карного розшуку встановили обставини вбивства та затримали 26-річного підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України, який і показав поліцейським місце де закопав тіло.

Виявилось, що затриманий раніше притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочин та спричинення тілесних ушкоджень.

Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання та очікує на обрання запобіжного заходу. Слідчі слідчого управління повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Кваліфікація діям господаря будинку буде надана під час досудового розслідування.

Відділ комунікації поліції Вінницької області