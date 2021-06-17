Під час спільного розпиття спиртних напоїв тесть зарізав зятя
16 червня, до сектору поліцейської діяльності №1 Вознесенського районного управління поліції надійшло повідомлення від фельдшера про те, що у дворі приватного будинку виявили тіло місцевого мешканця із ножовим пораненням грудної клітини.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, судово-медичний експерт та прокуратура.
Правоохоронці з’ясували, що під час спільного розпиття спиртних напоїв між потерпілим та батьком його дружини виникла сварка з бійкою, в ході якої чоловік вдарив зятя ножем у груди.
Ніж поліцейські вилучили та направили на експертизу.
Наразі вирішується питання про затримання зловмисника у порядку ст. 208 КПК.
За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.
Відділ комунікації Миколаївської області