Під час спільного розпиття спиртних напоїв тесть зарізав зятя

16 червня, до сектору поліцейської діяльності №1 Вознесенського районного управління поліції надійшло повідомлення від фельдшера про те, що у дворі приватного будинку виявили тіло місцевого мешканця із ножовим пораненням грудної клітини.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, судово-медичний експерт та прокуратура.

Правоохоронці з’ясували, що під час спільного розпиття спиртних напоїв між потерпілим та батьком його дружини виникла сварка з бійкою, в ході якої чоловік вдарив зятя ножем у груди.

Ніж поліцейські вилучили та направили на експертизу.

Наразі вирішується питання про затримання зловмисника у порядку ст. 208 КПК.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Відділ комунікації Миколаївської області