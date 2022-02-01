У Хмельницькому затримали на одержанні хабаря доцента університету

Завідувачка відділу аспірантури та докторантури отримала 4000 доларів США за допомогу у безперешкодному вступі до аспірантури вищого навчального закладу.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області спільно зі слідчими поліції області та працівниками обласного управління Служби безпеки України викрили доцента кафедри одного з університетів міста в одержанні частини неправомірної вигоди.

Відповідно до злочинного наміру, громадянин мав передати працівниці вишу 11 500 доларів США за безперешкодний вступ в аспірантуру навчального закладу за скороченою програмою, за допомогу у написанні та публікації необхідних наукових статей та безперешкодний захист дисертаційного дослідження з метою здобуття наукового ступеня – кандидат юридичних наук.

Сьогодні, 1 лютого, оперативники затримали жінку після того, як вона отримала 4000 доларів США — частину неправомірної вигоди. Одразу після цього було розпочато санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання фігурантки. Доцента кафедри затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення підозри за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Затриманій може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України