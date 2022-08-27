Прокурори відстояли в апеляції покарання для директорки підприємства, з вини якої загинуло двоє людей

За результатами розгляду апеляційної скарги обвинуваченої, Хмельницьким апеляційним судом залишено без змін вирок Старокостянтинівського районного суду, яким їй призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі із забороною обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на той самий строк.

У березні 2015 року внаслідок вибуху технічно несправного парового котла загинуло двоє працівників зернопереробного підприємства у м. Старокостянтинів на Хмельниччині.

Всупереч вимогам законодавства про охорону праці засуджена не забезпечила на підприємстві безпечні умови праці, без відповідних дозволів запустила в роботу котел підвищеного тиску і допустила до роботи із ним осіб, які не пройшли навчання та інструктаж з техніки безпеки.

Стороною обвинувачення в суді повністю доведено винуватість директорки підприємства у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель двох людей).

Засуджена не погодилась з призначеним покаранням та оскаржила вирок суду в апеляції. Однак апеляційною інстанцією відхилено усі доводи сторони захисту та залишено вирок суду першої інстанції без змін.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури