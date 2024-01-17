Під час суперечки за житло житель Тернопільщини ножем поранив племінника

Умисне легке тілесне ушкодження зареєстрували дізнавачі Бучацького відділення поліції. 15 січня на лінію “102” та за номером швидкої допомоги надійшло повідомлення від жінки про те, що її чоловіка поранили.

На місце виклику виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки працівники поліції встановили, що будинок належить двом родинам – рідним брату та сестрі.

До співвласниці приїхав син з дружиною. Під час розпивання спиртних напоїв між дядьком та племінником виникла суперечка. У якийсь момент 64-річний чоловік схопив ніж та вдарив ним у плече свого родича.

Даний факт дізнавачі внесли в ЄРДР відповідно до статті 125 ККУ. Триває розслідування.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області