Двоє чоловіків незаконне будували альтанки у харківському гідропарку (фото)

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру двом чоловікам за фактом самовільного будівництва споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, що відноситься до земель охоронної зони (ч. 4 ст. 197-1 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Володимир Купріянов, досудовим розслідуванням встановлено, що з 2019 року по 2020 рік двоє чоловіків, будучи працівниками адміністрації одного з районів Харківської міської ради, самовільно збудували альтанки на самовільно зайнятій земельній ділянці уздовж берегу річки Лопань на території гідропарку в м. Харкові. У подальшому вони здавали альтанки в оренду для відпочинку.



Встановлено, що чоловіки не отримували дозволів на будівництво та не оформлювали права на земельну ділянку.

28 грудня 2021 року чоловікам повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від одного до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури