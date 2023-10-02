«Роснафта» підібрала експомічницю «підрахуя» Ківалова, яка вихваляє Пу та заперечує існування України

СБУ повідомила про підозру топменеджеру «роснафти», яка пише книги та пісні, де вихваляє путіна та заперечує існування України

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку Тетяну Грабович, яка входить до складу топменеджменту центрального офісу «роснафти» та публічно підтримує збройну агресію рф.

Раніше вона мешкала у Вінниці і була помічницею екснардепа-«регіонала» Сергія Ківалова. Але у 2014 році переїхала до москви, де отримала російське громадянство і влаштувалася до одного з департаментів нафтового монополіста рф.

Там вона відповідає за фінансування «роснафтою» пропагандистських проєктів кремля, які спрямовані на поширення фейків про Україну.

У своєму профілі в «Інстаграм» з мільйоном підписників вона заперечує існування України та постила привітання з нагоди фейкових плебісцитів на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

Крім того, у грудні 2022 року Грабович презентувала свою псевдоісторичну книжку, в якій повторює кремлівські наративи про нібито відсутність Української державності.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що ці «твори» спрямовані на підтримку збройної агресії рф та «відбілювання» воєнних злочинів країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Грабович про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, метою яких є насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій, метою яких є зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 436 (розповсюдження матеріалів із закликами до агресивної війни);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році).

Оскільки зловмисниця перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України