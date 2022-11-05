На Чернігівщині чоловік влаштував засідку і зарізав односельця

Кримінальна поліція Чернігівського райуправління затримала чоловіка, який зарізав односельця.

Сьогодні вранці до поліції звернулася 30-річна мешканка одного з сіл Седнівської територіальної громади, яка повідомила про зникнення її 40-річного чоловіка. Ще 2 листопада він пішов у сусіднє село в господарчих питаннях. Ввечері того ж дня чоловік по телефону сказав дружині, що повертається додому. Однак додому він не прийшов і зв’язок з ним обірвався. Після безуспішних самостійних пошуків жінка звернулася по допомогу до поліції.

На місце негайно прибула група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, оперативники кримінальної поліції ЧРУП. В ході пошукових заходів правоохоронці знайшли в полі між селами труп зниклого чоловіка з ножовими пораненнями шиї. Тіло було прикидане гіллям і травою.

Поліцейські реалізували комплекс першочергових слідчо-оперативних заходів на місці події, з’ясували коло контактів загиблого, опитали односельців. У результаті проведеної роботи оперативники встановили причетного до вбивства. Це 58-річний місцевий мешканець, який мав давню образу на потерпілого.

Підозрюваний зізнався, що кілька днів стежив за маршрутом пересування односельця і влаштував йому засідку в полі, коли той затемна повертався з сусіднього села. Після чого завдав потерпілому низку ударів ножем у шию, від яких той помер на місці. Зловмисник намагався приховати сліди злочину: прикидав тіло вбитого гілками і травою, а ножа викинув у ставок.

Поліція затримала причетного до вбивства у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Інформація про злочин внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство). На зловмисника чекає ув’язнення на строк від 7 до 15 років.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області