На Львівщині затримали зловмисника, який жорстоко побив свого брата

За скоєне 50-річному мешканцю одного з сіл Золочівського району загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років.

Повідомлення про пацієнта, доставленого в одну з лікарень Золочівського району з діагнозом, зокрема «відкрита черепно-мозкова травма…», надійшло у поліцію 24 травня.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Золочівського районного відділу поліції.

Як встановили правоохоронці, напередодні, 23 травня, близько 19.00 між двома мешканцями одного з сіл району – братами віком 51 та 50 років, виник побутовий конфлікт під час якого молодший жорстоко побив старшого, завдавши йому чисельних ударів по голові садовою сапкою та дерев’яною палицею.

Проведеними заходами правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області