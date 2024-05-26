Вдарив сокирою та скинув у колодязь: на Полтавщині встановлено обставини вбивства майже 15-річної давності

По базам даних Міністерства внутрішніх справ України мешканець Полтавщини (1979 року народження) значився безвісти зниклим із 2009 року. Обставини його зникнення поліції вдалося встановити вже у травні 2024 року. З’ясувалось, що зниклого мешканця Лубенщини вбили та кинули в колодязь. Поліція встановила підозрюваного в злочині. Триває досудове розслідування.

Про зникнення мешканця Лубен до правоохоронців повідомила його мати. Жінка зазначила, що її син 23 травня 2009 року поїхав на скутері у невідомому напрямку та додому вже не повернувся.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив:

«Для розкриття даного злочину та встановлення всіх обставин події ми задіяли не лише працівників Лубенського відділу поліції, а й фахівців-криміналістів, оперативників карного розшуку та слідчих Головуправління поліції Полтавщини. Проведеною клопіткою роботою нам вдалося розшукати свідків та з’ясувати обставини зникнення людини. Наразі слідчі встановили, що ввечері 23-го травня 2009 року розшукуваний чоловік відпочивав у компанії знайомих. Потім між потерпілим і одним з його знайомих (1986 року народження) виник конфлікт. У ході з’ясування стосунків фігурант сокирою наніс 30-річному опонентові смертельне тілесне ушкодження. А щоб приховати сліди злочину, зловмисник викинув тіло вбитого в закинутий колодязь. Підозрюваному у вбивстві вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу».

У березні 2024 року під час проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські знайшли в колодязі залишки тіла людини.

Згодом судова та генетична експертизи підтвердили, що тіло належить чоловікові, якого розшукували як безвісти зниклого. Також встановлено, що його вбили.

23 травня поточного року слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією слідчого управління ГУНП)