У завданні збитків на суму понад ₴1,4 млн. під час ремонту будівель КП «Київміськсвітло» підозрюють посадовців КП та представників підрядника

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру заступнику директора та інженеру- проектувальнику КП «Київміськсвітло», а також засновнику, директору та бухгалтеру компанії – підрядника у розтраті бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Згідно із матеріалів слідства, КП «Київміськсвітло» та підрядна організація, яка стала переможцем тендеру, у 2021 році уклали договори на проведення капітального ремонту будівель комунального підприємства. Йдеться про приміщення по вулиці Машинобудівній у Солом’янському районі міста Києва.

На підставі актів приймання виконаних робіт виконавцю були перераховані гроші зі столичного бюджету. Висновками судово-товарознавчої та судово-економічної експертиз встановлено невідповідність вартості матеріалів та виконаних робіт на суму близько 1,4 млн гривень.

Київська міська прокуратура