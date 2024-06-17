На Вінниччині повідомлено про підозру чоловіку, який перешкоджав законній діяльності ЗСУ

За грошову винагороду 50-річний мешканець Вінницького району системно «допомагав» підприємствам перереєстровувати в сервісному центрі транспортні засоби, які перебували на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Після затримання у фігуранта слідчі вилучили 5 000 гривень, які він отримав за свої «послуги», та пакет документів на автомобіль, що він обіцяв зняти з військового обліку.

Також правоохоронці виявили за його місцем проживання інші речові докази, що свідчать про інші аналогічні злочини, зокрема, доручення, договори купівлі продажу автомобілів та 3 000 доларів.

За процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури сфері оборони Південного регіону слідчі слідчого управління повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.

Злочині дії правопорушника задокументували слідчі обласного главку поліції за оперативного супроводу працівників Вінницького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Служби безпеки України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

На період досудового розслідування судом обрано підозрюваному запобіжний захід – домашній арешт. В межах розслідування цього провадження, також перевіряються понад 30 фактів перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів у територіальному сервісному центрі на підставі підроблених документів. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Вінницької області