Київські оперативники затримали чоловіка за розбійний напад у Шевченківському районі

Зловмисник напав на молодика з електрошокером та забрав мобільний телефон. Завдяки оперативним діям правоохоронців його затримали. За скоєння злочину йому повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Злочин стався вранці 07 січня на вулиці Пестеля, у Шевченківському районі столиці. На місце події прибула слідчо – оперативна група задля розкриття злочину. Як встановили поліцейські, чоловік підійшов до парубка, застосував електрошокер та вихопив із рук мобільний телефон, а після скоєного втік.

Як розповів заступник начальника слідчого відділення – відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Максим Васильченко, правоохоронці швидко встановили особу нападника:

«Під час першочергових слідчих та розшукових дій ми затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні розбійного нападу. Його затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий за скоєння пограбування, розбійного нападу та крадіжки 34-річний уродженець АР Крим».

За вказаним фактом слідчі Шевченківського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва місцевої прокуратури № 10 слідчі повідомили фігуранту про підозру та Шевченківський районний суд столиці обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 90 тисяч гривень.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Наразі слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Києва