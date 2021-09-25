На Київщині судитимуть чоловіка, який вбив свою співмешканку

27 березня в місті Переяслав 43-річний чоловік вбив свою співмешканку.

Правоохоронці відділу поліції № 1 (м. Переяслав) Бориспільського РУП з’ясували, що на ґрунті сварки чоловік вдарив у шию кухонним ножем свою співмешканку. Від отриманих травм потерпіла — 28-річна місцева жителька померла на місці події.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за погодженням з Переяславським відділом Бориспільської окружної прокуратури скерували до місцевого суду матеріали кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Київської області