За пособництво окупантам судитимуть екскерівницю медичної установи

За оперативного супроводження працівників обласного управління СБУ під час досудового розслідування слідчі поліції Херсонщини зібрали достатньо доказів, що підтверджують причетність фігурантки до вчинення злочину проти основ національної безпеки України.

Наразі досудове розслідування завершене та обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Санкція статті, що інкримінується підозрюваній, передбачає ув’язнення на термін у 12 років.

Як раніше повідомлялось, оперативники обласного управління СБУ встановили, що у червні 2022 року окупаційна влада перереєструвала Комунальне некомерційне підприємство «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради за стандартами рф. Незаконно створену медичну установу очолив посадовець, який обіймав керівну посаду й до повномасштабного нападу росії на Україну. Псевдокерівник вирішив покликати на роботу й свою колишню 57-річну заступницю. Жінка погодилася на пропозицію та приступила до виконання своїх службових обов’язків у так званому «государствєнном бюджєтном учрєждєніі здравоохранєнія хєрсонской області «областной тєрріторіальний центр екстрєнной мєдіцінской помощі і мєдіцини катастроф».

Після призначення фігурантка почала отримувати заробітну плату у російських рублях та виконувати свої обов’язки, спрямовані на допомогу окупаційній адміністрації держави-агресора.

Так, під час проведення слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили, що у її повноваження входили керування та організація роботи відділу автоматизованих систем управління та зв’язку, відділу екстреної медичної катастрофи та медицини катастроф, а також центральної оперативної диспетчерської.

Окрім цього, слідчі поліції та оперативники СБУ встановили, що, перебуваючи на своїй посаді, зловмисниця ще подала свою кандидатуру на призначення її головним позаштатним спеціалістом так званого «міністерства охорони здоров’я херсонської області». Окупаційна влада погодила подану заяву та у другій половині вересня 2022 року затвердила своє рішення відповідним наказом.

Під час своєї роботи на окупантів фігурантка без вагань погоджувалася виконувати усі злочинні накази призначеної загарбниками влади. Зокрема встановлено, що у другій половині жовтня 2022 року за вказівкою так званого «виконуючого обов’язки міністра охорони здоров’я херсонської області» зловмисниця, використовуючи свої службові повноваження, надала вказівку кільком водіям і фельдшерам «швидкої допомоги» вивезти 11 малолітніх дітей зі так званого «гбуз «хєрсонскій областной дом рєбєнка»» на територію ТОТ АР Крим. Також напередодні деокупації Херсона фігурантка разом зі своїм безпосереднім керівником організували та забезпечили незаконне переміщення на тимчасово окуповане лівобережжя Херсонщини 24 спецавтомобілі «швидкої допомоги», які належать КНП «ОТЦЕМД та МК» Херсонської обласної ради.

Вжитими заходами правоохоронці з’ясували, що зловмисниця деякий час після деокупації перебувала в обласному центрі, а потім виїхала до Львова, де зареєструвалася як внутрішньо переміщена особа. Її місцеперебування було встановлено. Слідчі обласного главку поліції за погодженням із обласною прокуратурою повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 «Пособництво державі-агресору» Кримінального кодексу України. Також суд підтримав клопотання слідчого та обрав підозрюваній на час досудового розслідування запобіжний захід – тримання під вартою.

Як повідомив начальник відділу слідчого управління обласного главку поліції Олег Мальчевський, наразі слідчі зібрали достатньо доказів протиправної діяльності фігурантки. Тож досудове розслідування завершене, обвинувальний акт затверджений обласною прокуратурою та скерований на розгляд суду. Фігурантці загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Херсонської області