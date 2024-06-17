Криворізькі правоохоронці розшукують неповнолітню дівчину (фото)

17 червня до поліції надійшло повідомлення від рідних про те, що близько 12:00 16 червня 16-річна Анастасія Крижановська вийшла з дому та на теперішній час її місцеперебування невідоме.

Прикмети: на вигляд 15-17 років, середньої статури, волосся русяве.

Була одягнена: кросівки чорного кольору на платформі.

При собі мала синій рюкзак.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Анастасії Крижановської, просимо повідомити до відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції за телефонами️: +380985410623 або 102.

ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області