В Одесі затримали трьох ймовірних пособників окупантів, у одного знайшли підроблені прес-карти

Ще один затриманий активно переписувався з військовослужбовцем РФ.

Про це журналістам повідомила прес-секретар управління патрульної поліції в Одеській області Алла Марченко.

За її словами, в Київському районі міста виявлено чоловіка, який проводив фото- і відеофіксацію місця, в яке днями потрапила ворожа ракета. Будь-яких документів, що засвідчують особу, при ньому не було.

«Єдиний «документ», який опинився у зловмисника – прес-карти. Пізніше з’ясувалося, що вони підроблені. Його доставили в поліцію для подальшої перевірки», — розповіла Марченко.

Також вчора на в’їзді в місто затримано чоловіка, в машині якого виявили фото -, відеоапаратуру і коптер. Затриманий не надав патрульним пояснень на предмет цієї техніки. Його передали представникам відповідних відомств.

Крім того, як зазначила Марченко, сьогодні вночі в Суворовському районі міста затримано порушника комендантської години, в телефоні якого виявлено активне листування з військовослужбовцем РФ. Цього чоловіка доставили в поліцію. // УНІАН