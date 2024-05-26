Понад ₴100 тисяч віддав рівнянин псевдобанкіру

Поліцейські нагадують: якщо вам надійшов дзвінок нібито від працівників банку, варто негайно покласти слухавку та самостійно зателефонувати на гарячу лінію фінустанови, в якій ви є клієнтом.

Так, на гачок «працівника служби безпеки» потрапив 44-річний житель обласного центу. Аферист зателефонував чоловіку на мобільний телефон та назвавши його дані та останні чотири цифри банківської карти, запевнив, що шахраї намагаються зняти кошти з його рахунку.

Тож, аби врятувати заощадження, псевдобанкір наполягав продиктувати код, який надійде йому на телефон. Рівнянин так і зробив, а в результаті з його рахунків зникло 103 тисячі гривень.

За цим фактом слідчі Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 Криму кодексу України.

Бережіть свої заощадження! Не дозволяйте себе ошукати!

Відділ комунікації поліції Рівненської області