На Вінниччині у торговців фальсифікатом вилучено 4280 літрів алкоголю, 1900 літрів спирту та цигарки (фото)

Вінницькою обласною прокуратурою і Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області (у взаємодії з Управлінням стратегічних розслідувань у Вінницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України) 21.08.2023 повідомлено про підозру організатору та двом учасникам організованої злочинної групи у зайнятті незаконним виготовленням та розповсюдженням контрафактних алкогольних і тютюнових виробів (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, у Вінницькому районі місцевий житель у січні цього року створив організовану групу з метою зберігання, перевезення та збуту підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів), залучивши до її складу двох своїх знайомих.

Організатор робив замовлення в «оптовика» і купував незаконно виготовлені горілчані напої у тетрапаках ємністю 10 літрів та полімерних пляшках ємністю 1,5 л, спирт в бочках по 200 літрів, а також незаконно виготовлені цигарки.

Отриману нелегальну продукцію група накопичувала у підсобних приміщеннях, звідки для продажу розвозила по магазинах та МАФах на території Вінницького району.

Під час обшуків у підозрюваних виявлено та вилучено транспортні засоби, що використовувалися під час вчинення злочину, 4280 літрів фальсифікованого алкоголю в тетрапаках та пластиковій тарі, а також 1900 літрів спирту, на які накладено арешт.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Про факти незаконного обігу контрафактних підакцизних виробів можна повідомляти до Вінницької обласної прокуратури усно на телефон «гарячої лінії» (0432) 67-22-06 або письмово на електронну адресу [email protected].

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури