Жителя Херсонщини викрили в розповсюдженні дитячої порнографії

Зловмисником виявився 50-річний мешканець обласного центру. Поширення забороненого контенту він розпочав два роки тому, використовуючи власний комп’ютер. Наразі слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру. Йому може загрожувати 15 років ув’язнення.

Причетність жителя Херсона до вчинення протиправних дій встановили працівники відділу протидії кіберзлочинам у Херсонській області. Так, під час моніторингу Інтернет-мережі оперативники виявили вебплатформу, з якої користувачі мали змогу подивитись або завантажити кілька відеофайлів з ознаками дитячої порнографії. При цьому поліцейські фахівці з кібербезпеки з’ясували, що вказаний відеоконтент роздається з ІР-адреси, власник якої перебуває в Херсоні. Поліцейські встановили, що зловмисником є 50-річний неодружений чоловік.

Як розповіла заступник начальника відділу поліції №2 (Корабельний) Херсонського районного управління поліції Юлія Скиба, в домоволодінні фігуранта був проведений санкціонований обшук. Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили в квартирі персональний комп’ютер, в пам’яті якого зберігалася відеопродукція з дитячою порнографією. Як з’ясувалося, чоловік на початку весни 2022 року завантажив на жорсткий диск шість заборонених відеофайлів. Згодом завантажив окреме програмне забезпечення, за допомогою якого впродовж березня-квітня умисно виклав відеоконтент, що транслювався до останнього часу, з дитячою порнографією в мережі Інтернет.

Слідчі інкримінували фігуранту вчинення злочину, передбаченого ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 301-1 «Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження» Кримінального кодексу України. За погодженням із Херсонською окружною прокуратурою чоловікові повідомлено про підозру. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Херсонської області