За погрозу вбивством та інші злочини судитимуть мешканця Білокуракинщини

Прокурорами Білокуракинського відділу Сватівської окружної прокуратури Луганської області направлено до суду обвинувальний акт стосовно за фактами заподіяння умисних легких тілесних ушкоджень, погрози вбивством, незаконного позбавлення волі (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2019 році мешканець села Павлівка Білокуракинської громади, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння в гостях у знайомих, завдав трьом жінкам легкі тілесні ушкодження: ножові порізи, удари кулаками та металевим господарським інструментом. У подальшому він став висловлювати погрози одній з потерпілій позбавити її життя.

Інший епізод протиправної діяльності мав місце у серпні 2021 році. Обвинувачений у нічний час доби зустрів на вулиці свою знайому, силоміць привів до житлового будинку та зачинив її там. Жінці вдалося втекти звідти. При незаконному позбавленні волі потерпілої він тягнув її за волосся, наносив численні удари по голові та тулубу. Крім того, нападник вдарив перехожого, який став свідком його протиправних дій та заступився за потерпілу.

Усі злочини у рамках кримінального провадження було скоєно на території селища Білокуракине.

Під час досудового розслідування до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося відділенням поліції № 1 Сватівського районного відділу поліції ГУ Нацполіції в Луганській області.

За вчинене обвинуваченому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Білокуракинського відділу

Сватівської окружної прокуратури)