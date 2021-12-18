Поліцейські Чернігівщини затримали групу заїжджих квартирних злодіїв

Сьогодні співробітники кримінального блоку Чернігівського районного управління поліції спільно з Управлінням карного розшуку поліції області затримали двох зловмисників, які підозрюються у крадіжках грошей та золота з квартир чернігівців.

Сьогодні до поліції надійшло повідомлення від 71-річної мешканки Чернігова. Жінка повідомила, що під час її нетривалої відсутності вдома хтось побував у неї в помешканні. Зникли гроші та ювелірні вироби. На місце події негайно прибули оперативники кримінальної поліції.

Упродовж кількох хвилин поліцейські вийшли на слід підозрюваних у крадіжці. Двоє чоловіків якраз були в сусідньому під’їзді.

Поліцейські вилучили у підозрюваних викрадені гроші, а також ювелірні вироби. При собі зловмисники мали спеціальні знаряддя для швидкого відмикання замків.

Правоохоронці встановили, що обоє зловмисників (1979 та 1981 років народження) – не місцеві. Один – мешканець Волинської області, а другий – громадянин Російської Федерації. До Чернігова вони прибули сьогодні зранку зі злочинною метою.

Поліція помістила підозрюваних до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі інкримінують чоловікам вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло). Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Нині поліцейські перевіряють зловмисників на причетність до скоєння аналогічних злочинів по всій Україні.

Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Чернігівської області