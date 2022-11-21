Повідомлено про підозру водію, який у стані сп’яніння скоїв смертельний наїзд на дитину

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури мешканцю Київщини повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель дитини (ч. 3 ст. 286-1 КК України)

Встановлено, що ввечері 18 листопада в селі Брилівка Білоцерківського району водій автомобіля “Шевроле” перебував за кермом транспортного засобу у стані алкогольного сп’яніння та скоїв наїзд на дитину, що рухалася по узбіччю проїжджої частини в попутному напрямку. Від отриманих травм 12-річний хлопчик помер на місці аварії.

Досудове розслідування за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури здійснюється Білоцерківським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура