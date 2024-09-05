Під час сварки житель Хмельниччини задушив вітчима

Прокурорами Шепетівської окружної прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно 28-річного жителя м. Полонне за фактом умисного вбивства та нанесення легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 125 КК України).

Подія сталась 5 липня цього року в м. Полонне.

Встановлено, що потерпілий разом із пасинком розпивали спиртне. Між ними виникла сутичка. Обвинувачений спочатку побив вітчима руками і ногами, а коли той впав на підлогу – задушив.

Дісталось і жінці, яка в той час перебувала в квартирі. Коли вона намагалась розборонити чоловіків, обвинувачений вдарив її кулаком.

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури