Під час виклику на домашнє насильство поліцейські викрили киянина у зберіганні наркотиків

Правоохоронці виявили та вилучили у порушника два пакетики з розфасованою речовиною, схожою на канабіс, яку направили на проведення експертизи. Фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшла інформація про домашнє насильство. Чоловік повідомив про конфлікт з матір’ю, яка заховала та не віддає його речі. На місце події негайно виїхала мобільна група реагування на факти домашнього насильства.

Як розповів інспектор сектору протидії домашньому насильству Деснянського управління поліції Максим Мойсієнко, по прибуттю поліцейські опитали учасників конфлікту та виявили у заявника наркотичні речовини:

«На місці ми поспілкувалися з 33-річним заявником і його 61-річною матір’ю та з’ясували, що чоловік здійснив неправдиве повідомлення про домашнє насильство. Тож ми склали на порушника постанову за статтею 183 Кодексу про адміністративні правопорушення — завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Крім того, ми помітили, що киянин під час спілкування помітно нервував, а відтак провели поверхневий огляд. У результаті в порушника виявлено два пакетики із розфасованою речовиною, схожою на канабіс. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, задокументувала злочин та вилучила заборонену речовину для проведення експертизи».

Відпрацьовуючи цей виклик поліцейські встановили, що заявник у минулому році притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства та раніше судимий за скоєння майнового злочину.

«Слідчим відділом Деснянського управління розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 309 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання наркотиків. Фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п’яти років», — додав старший лейтенант поліції Максим Мойсієнко.

Відділ комунікації поліції Києва