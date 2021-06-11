До 10 років позбавлення волі засуджено мешканця Лисичанська за умисне вбивство

За публічного обвинувачення прокурорів Лисичанської окружної прокуратури Луганської області ухвалено вирок раніше судимому 40-річному мешканцю міста Лисичанська за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

У ході судового розгляду встановлено, що у лютому 2019 року під час розпивання алкогольних напоїв між чоловіком та його знайомим виник конфлікт, який переріс у бійку. Нападник кухонним ножем завдав потерпілому один удар в голову. Внаслідок заподіяного колото-різаного поранення чоловік помер на місці.

Вироком Лисичанського міського суду Луганської області чоловіка засуджено до покарання у виді позбавлення волі строком на 10 років.

До вступу вироку у законну силу чоловік перебуватиме під вартою.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури