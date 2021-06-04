Під Хмельницьким чоловік зарізав дружину в її день народження

Для жительки села Гатна Хмельницької області 45-й день народження виявився останнім у житті. Сварка після свята закінчилася трагічно: чоловік смертельно поранив іменинницю ножем, і жінка померла.

Про це повідомила поліція області.

Зараз зловмисник арештований. Він підозрюється в умисному вбивстві і може сісти на 15 років.

Поліції затриманий розповів, що в той день свято затягнулося допізна. Коли гості нарешті розійшлися, чоловік і дружина посварилися. Чоловік схопив зі столу кухонний ніж і вдарив жінку в груди. Поранена померла на місці. Зрозумівши, що накоїв, чоловік побіг до сусіда, а той викликав медиків і поліцію. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТИ»