Cудитимуть перебіжчика з Херсона, якого затримали в районі ведення бойових дій

Працівники ДБР за сприяння СБУ завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника чергової варти відділу охорони ДУ «Північна виправна колонія (№90)», який під час окупації Херсона добровільно перейшов на бік ворога.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

У 2022 році, після захоплення міста, працівник колонії добровільно почав співпрацювати з окупантами. На базі української установи загарбники створили псевдоколонію, у якій чоловік протягом п’яти місяців працював, виконуючи вказівки окупаційної адміністрації.

Після звільнення Херсона він переховувався від слідства. Це не завадило працівникам ДБР розслідували його колабораційну діяльність та заочно повідомити про підозру.

26 червня 2025 року зрадника було затримано в селищі Білозірка Херсонської області, де на той момент тривали активні бойові дії. Наразі він перебуває під вартою у Житомирському СІЗО без права внесення застави. Фігурант під час слідства визнав свою провину.

Державне бюро розслідувань