Заблоковано фейковий домен для збору коштів під виглядом сторінки Мінцифри
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Фахівці Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації України заблокували фейковий домен для збору коштів під виглядом сторінки Міністерства цифрової трансформації.
Звертайте увагу на домени державних органів – єдиним доменом першого рівня на якому базуються державні сайти є gov.ua. Про всі інші підрозділі домени слід повідомити урядову команду реагування на компʼютерні надзвичайні події CERT-UA.
Зловмисники намагалися збирати криптоактиви на армію.
Застерігаємо! Офіційно пожертвувати кошти на армію можна у застосунку Дія. Ці кошти будуть надані на підтримку Збройних Сил України через фонд «Повернись живим».
Нагадаємо, Київська міська організація ветеранів урядового звʼязку організувала волонтерський хаб Держспецзвʼязку через який також можна пожертвувати кошти на армію або допомоги біженцям.