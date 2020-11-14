Рецидивіст-ґвалтівник, який переслідував жінок, отримав 15 300 грн. штрафу

Івано-Франківський міський суд визнав винним у хуліганстві чоловіка, який переслідував жінок та мастурбував.

1 лютого 2020 року на перехресті вулиць Сахарова – Мельника обвинувачений підійшов до трьох жінок, які йшли вулицею, та почав мастурбувати.

Потерпілі почали втікати до будинку №103 на вулиці Коновальця. Але обвинувачений направився за ними, продовжуючи мастурбувати. Налякані жінки почали кричати, відчинили двері під’їзду і заховалися всередині. Обвинувачений не зміг відчинити двері і пішов геть.

Як йдеться у вироку суду, раніше чоловік був двічі засуджений до тюремного ув’язнення за зґвалтування та сексуальне насильство. У 2004 році – до 5 років позбавлення волі та у 2013 – до 6 років позбавлення волі.

Цього разу суд визнав його винним у хуліганстві та призначив 15 300 грн штрафу. // kurs.if.ua