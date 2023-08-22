Збиралась навчати українських дітей в «русском духе» — освітянці з Куп’янська повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру директорці навчального закладу за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Під час окупації Куп’янщини представники рф активно намагались створити умови, аналогічні до російських. Зокрема це стосувалось системи освіти — ворог вживав всіх заходів для впровадження стандартів держави-агресорки.

Однією з тих, хто допомагав окупантам русифікувати навчальний процес, виявилась мешканка м. Куп’янськ. До повномасштабного вторгнення рф в Україну вона обіймала посаду директорки одного з місцевих ліцеїв, а після захоплення міста ворогом очолила навчальний заклад, створений на матеріально-технічній базі цього ж ліцею.

Колаборантка повідомила підлеглим вчителям про запровадження освітнього процесу російською мовою і перехід на п’ятибальну систему оцінювання, а також організувала завезення російських підручників з різних предметів.

Директорка зібрала списки викладачів, готових працювати на таких умовах, а також вжила заходів для проходження ними курсів підвищення кваліфікації в м. курськ рф з метою отримання відповідних знань і методики викладання.

За клопотанням прокурорів підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура